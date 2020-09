Stand: 14.09.2020 07:46 Uhr - NDR 90,3

S-Bahn: Tunnelstationen in Harburg werden saniert

Fehlende Decken- und Wandverkleidungen, ungeschützte Stromleitungen und Schmutz in S-Bahnstationen: Für die Fahrgäste der S-Bahn im Hamburger Süden ist das seit Jahren Alltag. Nun soll sich die Situation in den Haltestellen Harburg, Harburg-Rathaus und Heimfeld bald sichtbar verbessern. Denn alle drei Harburger Tunnelstationen werden saniert und brandschutztechnisch neu ausgestattet. Die S-Bahn-Nutzer im Süden brauchen jedoch noch Geduld. Die Arbeiten ziehen sich noch bis mindestens Ende 2021 hin.

AUDIO: Sanierung von S-Bahnhöfen in Harburg (1 Min)

Baumaßnahmen in Heimfeld erst Mitte kommenden Jahres

In Harburg wurde der Boden auf dem Bahnsteig erneuert. Jetzt werden die sechs Fahrtreppen ausgetauscht. Das dauert noch bis Ende dieses Jahres, heißt es in einer Antwort des Senats auf die Anfrage der SPD-Fraktion. Frühestens ab April kommenden Jahres werden die Decken verkleidet. Im zweiten Quartal 2021 sollen auch in Harburg-Rathaus die Wandverkleidungen und ab Sommer die Decken erneuert werden. In Heimfeld beginnen die Verschönerungsmaßnahmen erst Mitte kommenden Jahres.

Bereits seit 2016 saniert die Deutsche Bahn zehn Hamburger Tunnelstationen. Dafür hat sie 48 Millionen Euro veranschlagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.09.2020 | 08:00 Uhr