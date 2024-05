Stand: 20.05.2024 10:51 Uhr S-Bahn: Störungen zwischen Buxtehude und Stade und am Flughafen

Zwischen Buxtehude und Stade ist am Pfingstmontag der S-Bahnverkehr auf der Linie S5 unterbrochen worden. Grund ist ein umgestürzter Baum. Auf der Strecke gibt es aktuell einen Ersatzverkehr mit Taxis, teilte die S-Bahn mit. Auch auf der Linie S1 gibt es Probleme. Der Zugverkehr zum Flughafen ist unterbrochen. Fahrgäste müssen in Ohlsdorf in Ersatzbusse und Linienbusse umsteigen.

