Stand: 25.05.2023 16:40 Uhr S-Bahn-Station Ottensen: Inbetriebnahme steht bevor

Am kommenden Mittwoch wird die neue S-Bahn-Station Ottensen in Betrieb genommen. Das hat die Deutsche Bahn am Donnerstag angekündigt. Die Eröffnung war mehrmals verschoben worden - eigentlich sollte es schon vor drei Jahren so weit sein. Der Zugang Daimlerstraße wird aber erst im Herbst fertig.

