Stand: 15.10.2019 17:08 Uhr

S-Bahn: City-Tunnel ab Montag wieder frei

Fahrgäste der Hamburger S-Bahn brauchen nur noch ein paar Tage Geduld, bis die Züge wieder an wichtigen innerstädtischen Haltestellen wie dem Jungfernstieg halten. Nach Abschluss von Modernisierungsarbeiten sollen ab Montagmorgen die Haltestellen Königstraße, Landungsbrücken, Stadthausbrücke und Jungfernstieg im sogenannten City-Tunnel wieder bedient werden. "Wir sind im Zeitplan", bestätigte Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis am Dienstag, als bei einem Baustellenrundgang an den Landungsbrücken der Fortgang der Arbeiten vorgestellt wurde.

Sanierung von S-Bahn-Stationen läuft nach Plan NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.10.2019 17:00 Uhr Autor/in: Julia Weigelt Die Hamburger S-Bahn liegt bei der Sanierung ihrer unterirdischen Stationen im Zeitplan. Der City-Tunnel sei ab Montag wieder frei, kündigte ein Sprecher an. Julia Weigelt berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neues Design für die Haltestelle Landungsbrücken

Mit einem hellen, modernen Design soll der Komfort für die Reisenden erhöht werden, sagte Meyer-Lovis. An den Landungsbrücken wurden etwa die hellgelben Wandfliesen durch blaue Platten mit Wellenmuster ersetzt. Am Jungfernstieg wurde ein Kiosk saniert, an der Stadthausbrücke der Ausgang.

Bauarbeiten an unterirdischen Stationen noch bis 2021

Seit 2016 saniert die Bahn ihre zehn unterirdischen Station zwischen Hauptbahnhof und Altona und um Harburg. Dafür gibt sie 48 Millionen Euro aus. Wände, Bahnsteige, Auf- und Abgänge sowie Eingangsbereich sollen neu gestaltet werden. Die Bauarbeiten dauern bis 2021. Bis dahin wird es laut Bahn weitere Sperrungen geben, allerdings nur in den Ferienzeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.10.2019 | 17:00 Uhr