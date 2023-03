Stand: 04.03.2023 17:16 Uhr Rund sechs Prozent der Jugendlichen beenden Schule ohne Abschluss

In Hamburg verlassen immer noch viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss - die Zahl schwankt seit Jahren zwischen fünf und sieben Prozent. 2021 standen in der Hansestadt 945 Schulabgänger ohne Schulabschluss da, was einem Anteil von 5,9 Prozent entspricht. In Bremen liegt die Quote laut einer neuen Bertelsmann-Studie aktuell bei zehn Prozent, in Bayern ist sie mit rund fünf Prozent am Niedrigsten. Besonders betroffen seien Jugendliche, die keinen deutschen Pass haben.

