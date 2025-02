Stand: 10.02.2025 07:40 Uhr Rund 350 Anträge auf Änderung des Geschlechtseintrags

Vor rund drei Monaten ist das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten. In Hamburg haben seitdem hunderte Menschen ihren Geschlechtseintrag geändert. Insgesamt wurden rund 350 entsprechende Erklärungen in den Hamburger Standesämtern abgegeben. Das neue Selbstbestimmungsgesetz regelt, dass der Geschlechtseintrag und Vorname einfach per Erklärung im Personenstandsregister geändert werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.02.2025 | 07:30 Uhr