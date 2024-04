Stand: 16.04.2024 16:47 Uhr Rund 30 Athleten aus Hamburg bei Olympischen Spielen erwartet

Der Hamburger Spitzensport rechnet auch zukünftig mit einer hohen Zahl von Athletinnen und Athleten aus der Hansestadt bei Olympischen Spielen. "Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Zahl von 30 bis 35 Athletinnen und Athleten einhalten werden", sagte Ingrid Unkelbach am Dienstag in Hamburg. Seit 2001 leitet sie den Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein. Bisher sind bereits knapp 20 Sportlerinnen und Sportler sicher oder fast sicher für die Sommerspiele in Paris qualifiziert. Die besten Medaillenchancen gibt es in den Disziplinen Beachvolleyball, Hockey, Rudern und Segeln.

