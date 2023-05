Stand: 13.05.2023 10:14 Uhr Rund 1.500 Wohnungen in Hamburg stehen derzeit leer

Wohnraum ist knapp - auch in Hamburg. Trotzdem stehen aktuell 1.500 Wohnungen in der Hansestadt leer. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine CDU-Anfrage hervor. Ein Wohnraumschutzgesetz solle das eigentlich verhindern. Doch der Stadt fehle der Überblick, kritisiert André Trepoll von der CDU. Laut Senat werden Dauer und Gründe des Leerstands nicht in allen Bezirken erfasst.

