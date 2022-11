Stand: 25.11.2022 17:13 Uhr Rund 110 Hamburger haben sich im vergangenen Jahr mit HIV angesteckt

In Hamburg haben sich im vergangenen Jahr rund 110 Menschen mit HIV angesteckt. Das seien etwa so viele wie 2020, teilte das Robert Koch-Institut mit. An AIDS, also den Folgen einer HIV-Infektion, starben in Hamburg etwa 45 Menschen. Höhepunkt der AIDS-Krise mit jährlich fast 500 Ansteckungen in Hamburg war Mitte der 1980er-Jahre. Fast alle Betroffenen bekommen inzwischen antivirale Medikamente, die auch vor einer Weitergabe des Virus schützen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.11.2022 | 16:00 Uhr