Ruhige Weihnachten für Feuerwehr und Polizei

Die Feuerwehr und Polizei in Hamburg haben eine positive Bilanz nach den Weihnachtsfeiertagen gezogen. Für die Einsatzkräfte gab es zwar viele Einsätze, insgesamt sei Weihnachten aber relativ ruhig gewesen.

Feuerwehr und Polizei ziehen Weihnachtsbilanz NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.12.2019 06:00 Uhr Nach den Weihnachtstagen ziehen Feuerwehr und Polizei in Hamburg eine positive Bilanz. Zwar gab es viele Einsätze, insgesamt waren die Feiertage aber ruhig. Werner Pfeifer berichtet.







Dramatisch war der Tod eines Kleinkindes an Heiligabend im Stadtteil Eißendorf. Das Kind hatte während einer Weihnachtsfeier eine Weintraube verschluckt und erstickte daran. Notärzte hatten vergeblich versucht das Leben des kleinen Jungen zu retten. Am Abend zuvor hatte es in Heimfeld einen größeren Feuerwehreinsatz in der Seehafenstraße gegeben: Im ersten Stockwerk eines Mietshauses brannte eine Wohnung. Acht Menschen, darunter drei kleine Kinder konnten gerettet werden. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Unfälle durch Raser

Relativ ruhig blieb es für die Polizei, es gab keine schlimmen Messerstechereien oder versuchte Tötungsdelikte. Auf den Straßen herrschte nur wenig Verkehr. Einige Raser nutzen die freien Fahrbahnen jedoch aus - mit schlimmen Folgen: In Waltershof kam am Mittwochmorgen ein über 500 PS starker Wagen wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonpoller. Drei junge Menschen wurden schwer verletzt. Der 20 Jahre alte Fahrer liegt im Koma, eine 20 Jahre alte Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Ihre Zwillingsschwester liegt ebenfalls im Krankenhaus. Im Elbtunnel wurde ein Raser erwischt, der 149 Stundenkilometern schnell war. Er hatte einen gefälschten belgischen Führerschein. Auf dem Rücksitz saßen zwei Kinder.

