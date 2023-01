Stand: 15.01.2023 17:11 Uhr Rotherbaum: Vier Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Rothenbaum sind am Sonntagnachmittag vier Menschen verletzt worden. An der Kreuzung Schröderstiftstraße / Rentzelstraße war der Fahrer eines Jeeps beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß er mit zwei anderen Autos zusammen.

