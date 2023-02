Stand: 21.02.2023 12:31 Uhr Rotherbaum: Mann entkommt nach Juwelier-Einbruch

In der Nacht zu Dienstag hat ein unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Hartungstraße in Rotherbaum eingebrochen. Anwohnende hörten Lärm und riefen die Polizei. Die Beamten und Beamtinnen stellten fest, dass mehrere Vitrinen eingeschlagen waren und Schmuck gestohlen wurde. Eine Sofortfahndung brachte keinen Erfolg. Der Einbrecher soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Tarnfleck-Weste getragen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.02.2023 | 13:00 Uhr