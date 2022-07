Stand: 18.07.2022 14:38 Uhr Rotherbaum: Festnahme nach sexuellem Übergriff

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Frau in Hamburg-Rotherbaum hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Er soll die 26-Jährige in der Nacht zu Sonntag von einem U-Bahnhof aus verfolgt und sie dann überwältigt haben. Als die Frau laut um Hilfe rief, ließ er von ihr ab. Kurz darauf nahm die Polizei in der Nähe den 23-Jährigen fest, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. | Sendedatum NDR 90,3: 18.07.2022 14:00

