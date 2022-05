Stand: 18.05.2022 14:53 Uhr Rothenburgsort: Mann stürzt bei Arbeiten in Fahrstuhlschacht

Ein 25-Jähriger ist am Mittwoch vier Meter tief in einen Fahrstuhlschacht in Rothenburgsort gestürzt. Der Mann war mit Wartungsarbeiten im Erdgeschoss einer Autowerkstatt an der Großmannstraße beschäftigt. Bei dem Sturz erlitt er lediglich leichte Verletzungen am Becken und an den Füßen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR 90,3: 18.05.2022 15:00

