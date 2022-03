Stand: 29.03.2022 07:36 Uhr Rothenburgsort: Leiche und gestohlene Fahrräder gefunden

In der Billstraße in Rothenburgsort hat die Polizei am Montagabend eine Leiche gefunden. Der Mann war aus gesundheitlichen Gründen zusammengebrochen und lag hinter einem Lkw. Dort wurden auch zwei Männer festgenommen, die offenbar gestohlene Fahrräder auf den Laster geladen hatten. | Sendedatum NDR 90,3: 29.03.2022 06:30