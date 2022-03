Stand: 28.03.2022 20:13 Uhr Rothenburgsort: Leiche auf einer LKW-Ladefläche gefunden

In Rothenburgsort kam es am Montagabend zu einem großen Polizeieinsatz. Auf der Ladefläche eines LKW in der Billstraße wurde eine Leiche gefunden. Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht die Gegend, auch Spürhunde sind im Einsatz. Und: Der Polizeihubschrauber "Libelle" ist in der Luft. Zwei Menschen wurden festgenommen. | Sendedatum NDR 90,3: 28.03.2022 21:00