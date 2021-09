Rothenburgsort: Feuerwehr löscht brennende Lagerhalle Stand: 26.09.2021 08:41 Uhr Im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort hat in der Nacht zu Sonntag eine Lagerhalle in Brand gestanden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Mehr als 150 Feuerwehrleute rückten zu dem Brand aus. Das Feuer sei zwar unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten und damit die Rauchentwicklung dauerten aber noch an, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagvormittag.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen lassen

Wegen des dichten Qualms ist die S-Bahn-Strecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Tiefstack noch immer gesperrt. Zudem werden Anwohnerinnen und Anwohner von der Feuerwehr weiterhin dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten - in Rothenburgsort, Billstedt, der Innenstadt, Altona sowie an der Grenze zu Wedel.

Feuer greift von Sperrmüll auf Lagerhalle über

Auf dem Firmengelände an der Billstraße brannte zunächst ein Schrotthaufen. Mehrere Kühlschränke, Unrat sowie Holzpaletten standen in Flammen. Anwohnende sahen den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Nach etwa zehn Minuten breitete sich das Feuer auf eine nahegelegene Halle aus, in der Teppiche und Möbel lagerten. Die Lagerhalle stand schließlich komplett in Brand.

Rauchsäule weit über Hamburg zu sehen

Über dem Brandort ragte in der Nacht eine große Rauchsäule in den Himmel, die weit über die Stadt zu sehen war. Eine leichte Brise wehte die dichten, schwarzen Rauchwolken über Rothenburgsort, Billstedt, Teile der Innenstadt und bis nach Wedel. Dabei lag der beißende Geruch von verschmortem Plastik in der Luft.

Brandursache noch unklar

Für die Löscharbeiten mussten Feuerwehrleute Wasserschläuche über mehrere hundert Meter verlegen. Von vier Drehleitern aus konnten die Einsatzkräfte die Flammen in der Lagerhalle löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

