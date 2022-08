Stand: 12.08.2022 18:57 Uhr Rothenburgsort: 41-Jähriger an Bushaltestelle angegriffen

An einer Bushaltestelle in Rothenburgsort haben vier junge Männer laut Polizei einen 41-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Das Quartett war im Bus mit dem späteren Opfer in Streit geraten und hatte den Mann an der Station Billstraße aus dem Fahrzeug gedrängt. Dort traktierten die vier den Mann mit Schlägen und Tritten. Die Tatverdächtigen sollen 16 bis 20 Jahre alt sein. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 12.08.2022 18:00

