"Roter Aufbau Hamburg": Razzia bei Linksextremisten

Bei einem Großeinsatz hat die Polizei am Montag in Hamburg und Umgebung zahlreiche Wohnungen mutmaßlicher Linksextremisten durchsucht. Insgesamt seien in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg 28 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, teilte die Polizei mit. Die Razzia richtete sich gegen Gruppe "Roter Aufbau Hamburg". Der Schwerpunkt der Razzia lag in Hamburg, aber auch in Tornesch (Schleswig-Holstein), Stelle (Niedersachsen) und Siegen (Nordrhein-Westfalen) wurden Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

200 Beamte im Einsatz

Den Angaben der Polizei zufolge waren bei der Razzia insgesamt mehr als 200 Beamte im Einsatz. Sie hätten umfangreiches Beweismaterial sicherhergestellt, hieß es. Laut Hamburger Staatsanwaltschaft wird gegen insgesamt 22 Beschuldigte ermittelt. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Gruppe soll für Straftaten verantwortlich sein

Die Gruppe soll zahlreiche Straftaten begangen haben, von Sachbeschädigungen an Bussen und Bahnen bis hin zu Brandstiftungen beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Sie wird auch für den Brandanschlag auf Privatautos eines hochrangigen Hamburger Polizisten vor vier Jahren verantwortlich gemacht. Laut Staatsanwaltschaft ist es ihr Ziel, die demokratische Gesellschaft durch ein sozialistisches System zu ersetzen, auch mithilfe von Gewalttaten. Ein Sprecher der Gruppe erklärte per Kurznachrichtendienst Twitter, die Razzien seien der größte Angriff der letzten Jahre auf die radikale Linke. Am Abend sollte eine Protestkundgebung vor der Roten Flora stattfinden.

