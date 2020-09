Stand: 13.09.2020 07:05 Uhr - NDR 90,3

"Roter Aufbau": Demo für Linksextreme - eine Festnahme

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Hamburg am Samstagabend im Stadtteil St. Pauli eine Demonstration für die linksextreme Gruppierung "Roter Aufbau" begleitet. Rund 900 Menschen beteiligten sich an der Demo, die sich gegen das Vorgehen der Justiz gegen die Gruppe richtete. Zahlreiche Einsatzkräfte und Polizeifahrzeuge waren vor Ort. Auch mehrere Wasserwerfer und ein Räumpanzer der Bundespolizei standen bereit.

Demonstrationszug durch St. Pauli

Ein führendes Mitglied der linksextremem Gruppierung hatte zum Protest aufgerufen. Unter dem Motto "Standhalten gegen Repression und Klassenjustiz" startete der Demonstrationszug gegen 18.30 Uhr auf der Reeperbahn. Die Route führte über den Holstenwall und die Feldstraße wieder zurück zur Reeperbahn. Mit einem Lautsprecherwagen zogen die Demonstrierenden durch St. Pauli und Altona. Sie entzündeten eine Bengalofackel sowie einen Rauchkörper. In der Warnholtzstraße steckten Demonstrierende einen Müllcontainer in Brand. Ein Mann wurde nach dem Protest von Polizisten vorläufig festgenommen. Er soll Pyrotechnik abgebrannt haben.

Ermittlungen gegen 22 Personen

Gegen 22 Mitglieder der Gruppe laufen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Im Zusammenhang damit gab es Ende August in Hamburg und Umgebung Durchsuchungen.

Weitere Informationen Demonstration gegen Razzia bei Linksextremisten In Hamburg sind Wohnungen von mutmaßlichen Linksextremisten durchsucht worden. Die Razzia richtete sich gegen die Gruppe "Roter Aufbau Hamburg". Am Montagabend gab es eine Protestkundgebung von Sympathisanten. (31.08.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.09.2020 | 08:00 Uhr