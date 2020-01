Stand: 18.01.2020 07:37 Uhr - NDR 90,3

Rot-Grün will mehr gegen Obdachlosigkeit tun

In Hamburg wollen sich SPD und Grüne stärker dafür einsetzen, Obdachlosigkeit zu verhindern und Menschen von der Straße zu holen. Es geht vor allem um Geringqualifizierte aus Osteuropa, die in der Hansestadt einen Job suchen. Oft landen sie schon in den ersten Tagen auf der Straße, weil sie sich keine Unterkunft leisten können oder sie zahlen horrende Preise für einen schlechten Schlafplatz. Geplant ist nun unter anderem eine kostengünstige, städtische Unterkunft für arbeitssuchende Menschen aus anderen EU-Staaten. In einem gemeinsamen Antrag an die Bürgerschaft fordert die rot-grüne Koalition den Senat auf, gemeinsam mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften ein Konzept für eine preiswerte Arbeitnehmerunterkunft zu entwickeln.

Videos 02:07 NDR 90,3 Darum geht's: Winternotprogramm NDR 90,3 Hamburg stellt in der kalten Jahreszeit zusätzliche Schlafplätze für Wohnungslose zur Verfügung. Doch wer darf das Angebot nutzen? Und wie werden die Bedürftigen dort untergebracht? Video (02:07 min)

Mehr Hilfe auch für Menschen mit Suchtproblemen

Mit einem weiteren Antrag wollen SPD und Grüne den obdachlosen Menschen helfen, die es besonders schwer haben, nämlich Suchtkranken und psychisch Kranken. Sie sollen möglichst schnell direkt von der Straße in eine eigene Wohnung kommen. Bislang landen sie oft zunächst in öffentlichen Unterkünften.

Etwa 2.000 Menschen in Hamburg ohne feste Wohnung

Lob für die Initiativen kommt vom Obdachlosen-Magazin "Hinz&Kunzt". Die Koalition greife damit Forderungen auf, die schon lange erhoben wurden, heißt es. Nach Zahlen der Hamburger Sozialbehörde leben in der Hansestadt etwa 2.000 Menschen auf der Straße. Zwei von drei Betroffenen kommen laut einer Befragung aus dem März 2018 aus dem Ausland, viele von ihnen aus Osteuropa.

SPD und Grüne stellen Anträge gegen Obdachlosigkeit NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.01.2020 07:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl







18.01.2020 | 08:00 Uhr