Rot-Grün will mehr Pflegefachkräfte nach Hamburg holen

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen mehr Pflegefachkräfte nach Hamburg locken und Wohn-Pflege-Gemeinschaften fördern. Darüber hinaus sollen die Anliegen von pflegebedürftigen Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderung oder aus der queeren Community stärker berücksichtigt werden, teilte die Grünen-Fraktion am Sonntag in Hamburg mit. Über einen entsprechenden rot-grünen Antrag werde die Hamburgische Bürgerschaft am 16. November abstimmen.

