Stand: 25.08.2023 08:00 Uhr Rot-Grün will Fachkräfte aus In- und Ausland anwerben

Der Senat will Branchen, die unter dem Fachkräftemangel leiden, besser unterstützen - vor allem Bereiche wie Pflege und Gesundheit. Auch Frauen sollen gezielter gefördert werden. Filiz Demirel (Grüne) sagte, Weiterbildung und Qualifizierung kosteten Geld. Über den entsprechenden rot-grünen Antrag soll in der ersten Bürgerschaftssitzung nach der Sommerpause am kommenden Mittwoch abgestimmt werden. Die Handelskammer geht eigene Wege: Sie will Auszubildende aus Usbekistan für den Hamburger Arbeitsmarkt gewinnen werden - und zwar schon für das im Ausbildungsjahr 2024.

