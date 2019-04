Stand: 02.04.2019 06:34 Uhr

Rot-Grün will 1.400 Studentenwohnungen mehr

Für junge Menschen, die in Hamburg studieren oder eine Ausbildung machen, ist es besonders schwer, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Das Studierendenwerk in Hamburg verfügt über 4.350 Plätze in 25 Wohnanlagen in der ganzen Stadt - teilweise können dort auch Auszubildende einziehen. Die rot-grüne Regierungskoalition will jetzt die Kapazität an Wohnheimplätzen innerhalb von zehn Jahren um 30 Prozent erweitern, das sind mindestens 1.400 Plätze mehr. Dafür sollen die zuständigen Fachbehörden ein Finanzierungskonzept erstellen. Bis Oktober soll ein Masterplan vorliegen.

Unter 400 Euro Miete

"Uns geht es darum, Wohnheimplätze zu errichten, die im Standard des sozialen Wohnungsbaus und auch zu Preisen des sozialen Wohnungsbaus gebaut werden", sagte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks. "Das bedeutet bei Neubauwohnungen nicht mehr als 399 Euro Miete und bei Bestandswohnungen unter 300 Euro."

Kosten deutlich im dreistelligen Bereich

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf ergänzte: "Ausbildung und Studium dürfen in Hamburg nicht daran scheitern, dass es am Geld fehlt. Nun sei eine Investition im deutlichen dreistelligen Millionenbereich notwendig."

Jürgen Allemeyer vom Studierendenwerk Hamburg fügte hinzu, dass günstige Wohnheimplätze für Studierende und Azubis auch zur Entlastung des Wohnungsmarktes beitragen würden.

