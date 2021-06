Rot-Grün in Wandsbek will Laienhelfer für psychisch Kranke Stand: 20.06.2021 13:00 Uhr In Wandsbek sollen Laienhelferinnen und -helfer für psychische Gesundheit ausgebildet werden. Einen entsprechenden Antrag von SPD und Grünen hat der Sozialausschuss im Bezirk beschlossen.

Durch die Corona-Krise sind immer mehr Menschen seelischen Belastungen ausgesetzt. Viele brauchen psychische Hilfe. Schon vor der Pandemie war es für Betroffene nicht leicht, einen Termin bei Psychotherapeutinnen und -therapeuten oder in entsprechenden Beratungsstellen zu bekommen. Deshalb wollen SPD und Grüne in Wandsbek in einem Modellprojekt Laienhelfer für psychische Gesundheit ausbilden.

Die Idee stammt aus dem "Mental Health First Aid"-Programm , das im Jahr 2000 in Australien von Fachleuten entwickelt wurde und sich inzwischen weltweit bewährt hat. In Mannheim werden entsprechende Kurse für Laien angeboten, die zu Ersthelferinnen und Ersthelfern ausgebildet werden. Auch in Wandsbek möchte man nun einen entsprechenden Kurs anbieten, den die Sozialbehörde finanzieren soll.

