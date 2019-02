Stand: 22.02.2019 06:00 Uhr

Rot-Grün für günstiges Azubi-Ticket beim HVV

Die rot-grüne Regierungskoalition in Hamburg plant die Einführung eines günstigen HVV-Tickets für Auszubildende. Das Azubi-Ticket soll rund 179 Euro für sechs Monate kosten und damit dem Semesterticket für Studenten entsprechen.

Angebote für Azubis und Studenten angleichen

Für Studenten gibt es ein günstiges Semesterticket. Auszubildende haben dieses Angebot nicht, obwohl die finanzielle Lage vergleichbar sein dürfte, erklärten SPD und Grüne. Deshalb solle der Senat jetzt prüfen, wie man das ändern kann, so Martin Bill (Grüne): "Wir wollen erheblich an der Preisschraube für das HVV-Ticket für Auszubildende drehen."

Wenn man den Anteil des Bus- und Bahnverkehrs in der Stadt erhöhen wolle, müsse man gerade junge Menschen mit guten Angeboten überzeugen, sagt Dorothee Martin (SPD). Der ÖPNV in der Stadt müsse bezahlbar bleiben, so Martin weiter.

Finanzierung noch unklar

Wer den Zuschuss für das Ticket tragen soll, ist noch unklar. Handwerks- und Handelskammer seien hier zunächst als Interessenvertreter der Auszubildenden die richtigen Ansprechpartner, so Bill. Gelten solle das Ticket in jedem Fall auch über die Stadtgrenze hinaus in der Metropolregion, also auch in Niedersachsen und Schleswig Holstein.

Zuständige Behörde reagiert zurückhaltend

Die zuständige Wirtschafts- und Verkehrsbehörde reagiert zurückhaltend. Es müsse geklärt werden, ob das Ticket nur für Hamburger Azubis oder auch für Auswärtige gelten soll und ob es die Kammern sowie Ausbildungsbetriebe mitfinanzieren sollen. Generell müsste die Behörde nach eigenen Angaben die genauen Kosten prüfen. In der kommenden Woche wird der Antrag in die Bürgerschaft eingebracht.

