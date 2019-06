Stand: 08.06.2019 08:57 Uhr

Roncalli in Hamburg: Premiere ohne lebende Tiere

Der Circus Roncalli ist zurück in Hamburg, doch diesmal ist vieles anders: Mit seinem neuen Programm "Storyteller - Gestern, Heute, Morgen" hat der Zirkus am Freitag seine tierlose Premiere in der Hansestadt gefeiert. Statt lebender Raubkatzen gab es Holographie-Technik zu sehen: Virtuelle Pferde, große Fische und ein Elefant bewegten sich als Projektionen in der Arena.

Begeisterung für Clown Christirrin

"Wir haben unser Konzept verbessert und verfeinert. Wir sind jetzt tierfrei", erklärte Zirkusdirektor Bernhard Paul. Auch ohne echte Tiere gab es brausenden Applaus - vor allem für Pauls Neuentdeckung, den mexikanischen Clown Christirrin. Singend, musizierend, albernd und mit artistischen Einlagen eroberte er das Publikum im Fluge.

"Ehrlich und hausgemacht"

Neben Komik und Artistik gibt es Beatbox und Breakdance-Elemente und einen lebenden Roboter zu sehen. Viele Prominente im Premierenpublikum zeigten sich begeistert. "Es ist so toll, weil es so ehrlich und hausgemacht ist", sagte Schauspieler und Sänger Volker Lechtenbrink NDR 90,3. Auch Komiker Karl Dall war angetan: "Ein absolut tolles und neues Programm." TV-Koch Christian Rach fand die Show "grandios".

Bis zum 14. Juli gastiert der Zirkus noch in der Hansestadt, diesmal wieder ganz zentral auf der Moorweide in Hamburg Rotherbaum unweit vom Dammtor-Bahnhof. Bereits 500.000 Zuschauer haben das neue Programm nach Angaben von Roncalli bislang gesehen.

