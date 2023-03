Stand: 28.03.2023 21:11 Uhr Rollstuhlfahrerin aus brennender Wohnung gerettet

In einer Wohnung in Horn ist am Dienstagabend ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Eine Rollstuhlfahrerin konnte von Nachbarn, die einen Schlüssel hatten, aus ihrer Wohnung gerettet werden. Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Die Rollstuhlfahrerin blieb unverletzt.

