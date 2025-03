Stand: 13.03.2025 13:19 Uhr Rollstuhlfahrerin am Bahnhof Altona von Linienbus angefahren

Am Bahnhof Altona ist am Donnerstagvormittag eine Rollstuhlfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Ein Linienbus erfasste die Frau am Paul-Nevermann-Platz. Sanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um die Frau und brachten sie ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Verkehrsunfallteam der Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

