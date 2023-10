Stand: 03.10.2023 19:04 Uhr Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall ist am Montagabend in der Hamburger Innenstadt ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war kurz nach 21 Uhr mit seinem Roller an der Ecke Stadthausbrücke/Neuer Wall unterwegs, als ein Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn trat, ohne sich umzusehen. Beim Ausweichen stürzte der Rollerfahrer auf die Straße. Rettungskräfte und ein Notarzt behandelten den Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fußgänger blieb unverletzt.

