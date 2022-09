Rohrbruch in Eppendorf: Einige Häuser ohne Wasser

Stand: 10.09.2022 13:03 Uhr

In Hoheluft-West müssen mehrere Wohnhäuser am Wochenende ohne Wasser auskommen. Am Eppendorfer Weg ist am Sonnabendmorgen eine Wasserleitung gebrochen.