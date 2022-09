Rohrbruch im Eppendorfer Weg: Einige Häuser ohne Wasser

Stand: 10.09.2022 14:42 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West müssen mehrere Wohnhäuser am Wochenende ohne Wasser auskommen, weil am Eppendorfer Weg am Sonnabendmorgen eine Wasserleitung gebrochen ist.