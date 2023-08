Rönneburg: Mob geht auf junge Frau und deren Eltern los Stand: 08.08.2023 13:13 Uhr Im Hamburger Statdteil Rönneburg im Bezirk Harburg ist ein bewaffneter Mob auf eine junge Mutter und deren Eltern losgegangen. Dabei wurden die drei verletzt. Hintergrund war offenbar ein Streit mit dem Ex-Partner der jungen Frau.

Die 22-Jährige lebt mit ihrem Baby in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Rotbergfeld - zusammen mit ihren Eltern. Offenbar hatte sie sich erst vor Kurzem von dem 23-jährigen Vater des Kindes getrennt. Am Montagabend tauchte der Mann zunächst alleine auf und verlangte das gemeinsame Kind. Als seine Ex-Partnerin ihm das verweigerte, zog er ab und kam wenig später mit Verstärkung zurück. Gemeinsam mit mehr als einem Dutzend Männer attackierte er die Familie seiner Ex-Partnerin. Dabei schlug der Mob ein Küchenfenster ein, dem 59-jährigen Vater der Frau wurde in den Bauch gestochen. Außerdem soll mit einer Schreckschusspistole geschossen worden sein.

Suche nach Tätern erfolglos

Als die alarmierte Polizei eintraf, flüchteten die Angreifer. Mit 16 Streifenwagen wurde nach den Männern gesucht - jedoch erfolglos. Auch eine Wohnungsdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Rädelsführer blieb ergebnislos. Die junge Frau und ihre Mutter mussten von Rettungskräften behandelt werden. Der Vater wurde in ein Krankenhaus gebracht.

