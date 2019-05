Stand: 05.05.2019 22:06 Uhr

Rod Stewart - viel Liebe, Luftballons und Lacher von Johanna Ohlau

Etwa 10.000 Menschen haben mit Rock-Legende Rod Stewart am Sonntag in der Arena am Volkspark in Hamburg seine größten Hits gefeiert. Der Name der "The Hits Tour" hat die Konzertbesucher schon erahnen lassen: Dieser Abend ist vor allem den Klassikern aus knapp fünf Jahrzehnten seiner Karriere gewidmet.

Rod Stewart in der Arena am Volkspark





























"Sailing", "Da Ya Think I'm Sexy" oder "Baby Jane" - Rod Stewart macht seine Fans mit seiner gewohnt charmanten Art und seinen Rock-Klassikern an diesem Abend in Hamburg überglücklich. Kaum ist seine markante Reibeisenstimme zu hören, sind die Konzertbesucher außer sich vor Freude - ob alte Hits oder neue Songs aus seinem aktuellen Album "Blood Red Roses".

Nicht ohne seinen Lieblingsverein Celtic Glasgow

Mit seinen Fans verbringt der humorvolle Brite gut zwei Stunden voller leidenschaftlich gesungener Lieder, Lacher und ganz viel Liebe: für seine Fans, für die Musik, für die Europäische Gemeinschaft und natürlich für seinen Lieblings-Club, dem schottischen Fußballverein Celtic Glasgow.

So verwundert es die Kenner auch nicht, dass "Rod the Mod" den Abend mit stilechten Dudelsack-Klängen eröffnet und seine Background-Sängerinnen zwischendrin mal einen Stepptanz hinlegen lässt, sodass man kurz das Gefühl hat, man säße vielleicht doch bei "Lord of the Dance" im Publikum.

Tosender Applaus für Rod Stewart in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.05.2019 22:00 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Sie wollten ihn gar nicht mehr gehen lassen: Rod Stewart hat die Besucher seinen fast ausverkauften Konzerts zweifellos begeistert. Reporter Karsten Sekund war für NDR 90,3 dabei.







4,5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Genauso ist es für Rod Stewart, der eigentlich mal Profi-Kicker werden wollte, sichtlich eine Freude, beim Singen zig Fußbälle in die Menge zu schießen. Gut, ganz nach hinten bekommt der 74-Jährige die "Pille" dann doch nicht gekickt. Da wird mit einer Ballkanone nachgeholfen - etwas zum Leidwesen der Besucher, die gerade nicht dem "Geschehen am Ball" folgen, ihn aber sogleich zu spüren bekommen.

Im Publikum sind an diesem Abend auch viele Celtic-Trikots, Schals und Fahnen zu sehen. Hinter Rocksänger und Band werden an einer Stelle auf einem großen Bildschirm, der wiederum noch einmal eingerahmt ist von Bildschirmen, Konzertbesucher komplett in Celtic-Trikots gezeigt. So stellt sich Rod Stewart wohl sein Ideal-Publikum vor. Während andere Rockstars BHs und Kuscheltiere mit Botschaften von ihren Fans auf die Bühne geworfen bekommen, fliegt Rod Stewart ein grün-weißer Schal vor die Füße. Der 74-Jährige weiß die Geste zu schätzen, küsst den Schal und gibt den gestreiften Fan-Artikel für den ganzen Song nicht aus der Hand.

Stilecht mit Stachel-Haar, Leoprint und Glitzer

Neben seinen Stachel-Haaren bleibt sich Rod Stewart auch stilmäßig vollkommen treu mit gestreiften und gepunkteten Outfits, mit Hemd und Sacko im Leoprint und mit ganz viel Glitzer. Modisch immer genau auf ihn abgestimmt kommen auch seine sechs Background-Sängerinnen auf die Bühne, während die Männer an Schlagzeug, Gitarre, Bass und Piano fast schon dezent wirken in ihren weißen Anzügen.

Die Sängerinnen sind jedoch keinesfalls nur schön anzusehen und zu hören: Sie erweisen sich als echte Multitalente an diversen Instrumenten wie der Geige, dem Schlagzeug oder der Harfe und brillieren auch beim Stepptanz und bei Solo-Einlagen.

Es funkt zwischen Steward und seinen "etwas bequemen Deutschen"

Weitere Informationen Ihr Bild vom Rod Stewart Konzert in Hamburg Waren Sie beim Konzert von Rod Stewart in der Barclaycard Arena dabei? Hier finden Sie die Besucher-Bilder des Abends, die NDR 90,3 von Ihnen gemacht hat. mehr

Scherzhaft leitet der Brite von einem zum anderen Song über. Auch "beruhigt" er sein Publikum am Anfang mit Bemerkungen wie "Wir werden genau 22 Songs spielen und zwei Stunden Spaß haben - ja, das ist Timing" und sorgt für großes Gelächter mit "Der Song stammt aus dem Jahr 1971 - dem Jahr, in dem meine heutige Frau geboren wurde". Die Menschen sind begeistert und viele wissen schon: Jetzt kommt der Hit "Maggie May". Am Ende der Songs applaudiert Rod Stewart oft lautstark - für seine "etwas bequemen Deutschen". Diese schmunzeln etwas verlegen und kommen dem Briten beim nächsten Song mit etwas mehr Körpereinsatz entgegen.

Die Rock-Legende mit mehr als 200 Millionen verkauften Platten, einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood und anderen Gradmessern für Ausnahme-Musiker wirkt doch sehr bodenständig und nah bei den Menschen im Konzertsaal. "Singen", sagt Rod Stewart, "ist gut für Herz, Seele und Lunge - das ist der Grund, warum ich immer noch hier bin." Wieder hat er den ganzen Raum mit Gelächter erfüllt, um dann sogleich ernste Töne anzuschlagen: "Singt in schwierigen Zeiten und vergesst einfach mal den Brexit, vergesst Trump." Für diesen Satz gibt es einen riesigen Applaus für den 74-Jährigen, der überzeugter Europäer ist und schon mehrfach in Interviews den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union gefordert hat. Doch die Politik blitzt nur kurz auf.

Auch mal ruhigere und ernste Töne

Nach etwa einer Stunde nimmt der verblüffend energiegeladene Rod Stewart etwas den Fuß vom Gas. Er setzt sich auf einen Stuhl, erzählt die bewegende Geschichte hinter dem Song "The Killing of Georgie". Der Text beruht auf dem wahren Vorfall, bei dem ein schwuler Freund Stewarts in New York ermordet wurde und dem er dieses Stück gewidmet hat.

Der Mittelteil ist insgesamt etwas ruhiger und dient wohl auch als kleine Verschnaufpause für den 74-Jährigen. Fünf Jahrzehnte auf der Bühne, ein Dasein als Frauenschwarm und Lebemann und eine schwere Krebserkrankung sind an Rod Stewart nicht ganz spurlos vorübergegangen.

Luftballon-Party zum großen Finale

Mit "Stay with me" und "Da Ya Think I'm Sexy" nimmt "Rod the Mod" jedoch wieder volle Fahrt auf, bevor es im großen Finale Hunderte Luftballons regnet und das von seinen Fans lang ersehnte "Baby Jane" ertönt. Sie wollen "ihren" Rod Stewart gar nicht mehr gehen lassen, applaudieren lang und laut. Doch nach einer Zugabe endet die rauschende Party mit noch einem tosendem Applaus und laut zerknallenden Luftballons - eine Szenerie wie auf einem gigantischen Kindergeburtstag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.05.2019 | 22:00 Uhr