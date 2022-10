Stand: 19.10.2022 20:09 Uhr Robbie Williams spielt in der Elbphilharmonie

Robbie Williams gibt am 15. November ein Konzert in der Elbphilharmonie und feiert damit seine 25-jährige Solo-Karriere. Gemeinsam mit dem Orchester der Neuen Philharmonie Frankfurt und einer künstlichen Intelligenz will der Brite Hits aus seinem neuen Album präsentieren. Die künstliche Intelligenz namens "Beethoven Al" hat eine Neuinterpretation des Songs "Angels" kreiert. Karten für das Konzert sind nicht öffentlich erhältlich, sondern sind exklusiv für Kundinnen und Kunden der Deutschen Telekom reserviert.

