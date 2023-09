Rissen: Zeugen retten Mann nach Sturz auf S-Bahngleise

Stand: 14.09.2023 16:44 Uhr

Am S-Bahnhof in Hamburg-Rissen ist am Mittwoch ein 41-jähriger Mann auf die Gleise gestürzt und wurde dabei verletzt. Zeugen kamen ihm gerade noch rechtzeitig zur Hilfe.