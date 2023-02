Stand: 18.02.2023 16:22 Uhr Rissen: Wagen überschlägt sich und landet in Waldstück

Offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit sind zwei junge Männer am Freitagabend in Rissen mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei überschlug sich der Wagen und landete in einem Waldstück. Zeugen wählten gegen 23.20 Uhr den Notruf. Als die Rettungskräfte eintrafen, fehlte von den Insassen zunächst jede Spur. Erst später wurden zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren im Wald gefunden. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wollten jedoch nicht am Steuer gesessen haben. Eine Blutprobe ergab dann, dass Alkohol im Spiel war.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.02.2023 | 19:30 Uhr