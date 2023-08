Stand: 19.08.2023 17:49 Uhr Rissen: Schwimmer löst Rettungseinsatz auf der Elbe aus

Ein Schwimmer in der Elbe hat am Samstagnachmittag für einen größeren Rettungseinsatz in Rissen gesorgt. Passanten hatten den Notruf gewählt, weil ein Mann in der Fahrrinne schwamm. Er konnte wenig später von einem Boot der DLRG aufgenommen und zum Anleger Wittenbergen gebracht werden.

