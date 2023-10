Stand: 27.10.2023 11:44 Uhr Rissen: Rentnerehepaar im eigenen Haus überfallen

Unbekannte haben im Hamburger Stadtteil Rissen ein Ehepaar in ihrem Haus überfallen und hochwertigen Schmuck erbeutet. Laut Polizei kamen die bewaffneten Täter am Donnerstagabend über eine Hintertür in das Haus und überwältigten die 69-jährige Frau und ihren 68-jährigen Ehemann. Danach sperrten sie beide in den Keller und flüchteten mit ihrer Beute. Der Mann konnte sich befreien und die Polizei rufen. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.

