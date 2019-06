Stand: 01.06.2019 10:19 Uhr

"Rickmer Rickmers": Alarm wegen Klettermanöver

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zu Sonnabend für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz im Hamburger Hafen gesorgt. Der 37-Jährige war die Takelage des Museumsschiffs "Rickmer Rickmers" hochgeklettert und hatte dann offenbar Angst bekommen.

Betrunkener klettert auf "Rickmer Rickmers" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.06.2019 10:00 Uhr Ein Betrunkener hat in der Nacht für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz an der "Rickmer Rickmers" gesorgt. Der 37-Jährige war die Takelage hochgeklettert und hatte dann offenbar Angst bekommen.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hilferufe vom Bugspriet

Passanten an den Landungsbrücken hörten kurz nach Mitternacht laute Hilferufe von dem Schiff. Sie entdeckten einen Mann in großer Höhe, der in die Takelage geklettert war. Er saß auf dem sogenannten Bugspriet, der vordersten Segelstange, die weit über den Bug des Dreimasters hinausragt.

Während Polizisten versuchten, den Mann dazu zu bewegen, wieder auf das Deck zu klettern, standen mehrere Feuerwehr- und Wasserschutzpolizei-Boote bereit für den Fall, dass der 37-Jährige abstürzt und ins Wasser fällt. Schließlich gelang es dem entkräfteten Mann, an der Takelage herunterzurutschen.

Manöver endet in Handschellen

Der Ausflug endete schließlich in Polizeigewahrsam. Beamte nahmen den Mann in Handschellen gefesselt mit. Laut Polizei hatte der 37-jährige nicht vor, sich umzubringen. Er sei lediglich stark betrunken gewesen.

Weitere Informationen Die "Rickmer Rickmers": Hamburgs grüne Lady Das Museumsschiff "Rickmer Rickmers" an den Hamburger Landungsbrücken ist ein Wahrzeichen der Stadt. Mutige können am Mast des Seglers 30 Meter in die Höhe klettern. mehr Rickmers - ein Leben für die Schifffahrt 1834 gründet Rickmer Clasen Rickmers in Bremerhaven eine Werft. Das Familienunternehmen meistert über die Jahre viele Krisen. 2017 musste die Rickmers-Group Insolvenz anmelden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.06.2019 | 10:00 Uhr