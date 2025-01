Richtfest für neue Feuerwache an der A7 in Schnelsen

Stand: 08.04.2024 15:13 Uhr

Am Schleswiger Damm im Hamburger Stadtteil Schnelsen ist am Montag Richtfest gefeiert worden. Dort entsteht die dritte und letzte Portalwache für die Autobahndeckel an der A7. Der 30 Millionen Euro teure Bau beherbergt aber auch die neue Feuer- und Rettungswache für Schnelsen und Niendorf.