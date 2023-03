Stand: 31.03.2023 19:02 Uhr Richtfest für U-Bahnhaltestelle Horner Rennbahn

Mit dem traditionelle Richtfest wurde am Freitag an der U-Bahnhaltestelle Horner Rennbahn der Rohbau offiziell fertiggestellt. Seit über zwei Jahren wird mittlerweile an dem Anbau an der U2/U4-Haltestelle gebaut. Ab Ende 2026 soll die U4 an dieser Stelle aus dem heutigen Netz ausfädeln und unter der nach Billstedt und Mümmelmanns-berg führenden U2 in Richtung Nordosten fahren. Mit der U4-Verlängerung erhalten rund 13.000 Hamburgerinnen und Hamburger erstmals einen Schienenanschluss.

