Stand: 12.03.2025 09:07 Uhr Richterbund: Mehr unerledigte Ermittlungsverfahren in Hamburg

Die Zahl unerledigter Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften ist in Hamburg so stark gestiegen wie in keinem anderen Bundesland. Das meldete der Deutsche Richterbund. Demnach gab es in der Hansestadt 2021 noch 22.900 unerledigte Fälle. Im vergangenen Jahr ist der Aktenberg auf fast 48.000 angewachsen - ein Anstieg um mehr als 100 Prozent. Im Schnitt gab es in den Ländern eine Zunahme unerledigter Verfahren um 30 Prozent.

