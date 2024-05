Stand: 07.05.2024 15:41 Uhr Reventlowstraße: Verkehrsbehörde setzt Umbau fort und verschiebt Sanierung der Ebertallee

In den Streit um den Umbau der Reventlowstraße in Groß Flottbek greift nun die Hamburger Verkehrsbehörde ein. Sie übernimmt den Ausbau der Straße zur Veloroute. Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) war mit dem Vorhaben auf massive Kritik gestoßen. Kritikerinnen und Kritikern zufolge schaden die Bauarbeiten der benachbarten Einkaufsmeile Waitzstraße. Die Verkehrsbehörde führt den Umbau nun zu Ende, verzichtet dafür aber auf die Sanierung der Ebertallee im kommenden Jahr, um Mehrfachbelastungen für den Verkehr in dem Stadtteil zu vermeiden.

