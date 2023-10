Stand: 16.10.2023 19:47 Uhr Rettungssanitäter gewürgt: 41-Jährige erhält Bewährungsstrafe

Das Amtsgericht Harburg hat am Montag eine Frau zu einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Hintergrund ist ein Angriff auf Rettungskräfte. Die 41-Jährige hatte wegen einer Handverletzung einen Krankenwagen gerufen. In ihrer Wohnung in Wilhelmsburg attackierte ihr Hund einen der zur Hilfe geeilten Rettungssanitäter. Als der andere Sanitäter den Hund fortzog, beschimpfte die Frau ihn, drückte ihn zu Boden und würgte ihn.

