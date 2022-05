Stand: 18.05.2022 06:44 Uhr Rettungskräfte holen Mann aus der Elbe

Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch einen Mann aus der Elbe gerettet. Er war gegen 23.30 Uhr betrunken an den Landungsbrücken in den Fluss gesprungen. Augenzeugen alarmierten die Rettungskräfte, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. | Sendedatum NDR 90,3: 18.05.2022 06:30