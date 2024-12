Stand: 07.12.2024 06:34 Uhr Rettungseinsatz: Teilstück der S-Bahn-Linie 2 gesperrt

Die S-Bahn Strecke zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet war am Sonnabendmorgen in beide Richtungen gesperrt. Grund war ein Rettungseinsatz am Gleis. Der Hintergrund ist noch unklar. Die S-Bahn hat einen Ersatzverkehr eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.12.2024 | 06:30 Uhr