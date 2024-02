"Rettet Hamburgs Grün" will bei Bezirkswahlen antreten Stand: 07.02.2024 12:51 Uhr Am 9. Juni werden in Hamburg die Bezirksversammlungen gewählt. An den Start gehen will dabei auch eine neu gegründete Wählervereinigung unter dem Namen "Rettet Hamburgs Grün".

Keine neuen Baugebiete mehr auf bisherigem Grünland und Ackerflächen: Das ist das Hauptziel der Volksinitiative "Rettet Hamburgs Grün". 2021 hatten die Initiatoren und Initiatorinnen bereits mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt. Ein geplantes Volksbegehren, also der nächste Schritt, scheiterte aber am Hamburgischen Verfassungsgericht.

200 Unterschriften pro Bezirk für Wahlzulassung nötig

Nun stellt sich die Initiative der Entscheidung an der Wahlurne. Um bei den Wahlen zugelassen zu werden, muss "Rettet Hamburgs Grün" in den Bezirken, in denen die Initiative antreten will, je 200 Unterschriften zusammen bekommen.

Potenzial in Bergedorf und Hamburg-Nord

Vor allem in Bergedorf und in Hamburg-Nord rechnet sich das Bündnis gute Chancen aus, die Drei-Prozent-Hürde zu überschreiten. Dort sei der Widerstand gegen geplante Wohngebiete in Billwerder und im Diekmoor besonders groß, heißt es. In Zeiten des Klimawandels sei der Schutz von Grünflächen auch für die nachfolgenden Generationen wichtig.

