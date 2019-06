Stand: 05.06.2019 16:59 Uhr

Retter im Stau: Opposition kritisiert Senat

Nach der Klage der Hamburger Feuerwehr über zu viele Staus hat die FDP in der Bürgerschaft die Verkehrspolitik des Senats kritisiert. Hamburg sei Stauhauptstadt, die Retter kämen wegen der verstopften Straßen nicht mehr rechtzeitig zum Einsatzort, sagte am Mittwoch der FDP-Verkehrspolitiker Ewald Aukes in einer Aktuellen Stunde des Parlaments. Die Baustellenkoordination funktioniere nicht. Die Grünen im Senat würden sich sogar freuen, dass es so viele Staus gebe. "Der Grundsatz Ihrer Politik ist und bleibt: Das Auto muss von der Straße."

"Verkehrspolitik eine glatte Sechs"

Die CDU schlug in dieselbe Kerbe. "Ich glaube, man kann keine größere Ohrfeige bekommen, als von der eigenen Feuerwehr attestiert zu bekommen, dass die Verkehrspolitik eine glatte Sechs ist", sagte Verkehrsexperte Dennis Thering. Auch die AfD kritisierte, dass die Feuerwehr sich für Rettungseinsätze durch den Verkehr quälen müsse.

Grüne und Linke sprachen von einer ideologisch geprägten Debatte. Hauptpunkt für die Feuerwehr sei zu wenig Personal und ein zu hoher Krankenstand. Innensenator Andy Grote (SPD) warf der Opposition vor, unseriös zu diskutieren. "Kommt die Feuerwehr so spät, weil die Baustellen so schlecht koordiniert werden? Nein, das kommt sie nicht." Das bundesweite Schutzziel, innerhalb von acht Minuten vor Ort zu sein, werde jedoch nur in 62 Prozent der Fälle erreicht. Diese Zahl habe sich 2018 auch verschlechtert.

Zulage für bessere Besetzung

Hauptproblem sei jedoch das Personal. Schon ab 1. Juli werde es eine höhere Erschwerniszulage geben, um vor allem am Wochenende für eine bessere Besetzung der Feuerwachen zu sorgen. Ein weiteres Problem sei die gewollte Verlangsamung des Verkehrs insgesamt. Auf mehr als der Hälfte der Hamburger Straßen gelte inzwischen Tempo 30.

Verkehr, Kohleausstieg und Ticketaffäre 05.06.2019 19:30 Uhr Die FDP hat das Thema Baustellenkoordination in die Bürgerschaft eingebracht und fordert eine Mobilitätsgarantie. Weitere Themen in der Bürgerschaft: Kohleausstieg, E-Roller und die Ticketaffäre.







