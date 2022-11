Stand: 05.11.2022 17:34 Uhr Retroshirt und Schal zum 86. Geburtstag von Uwe Seeler

Zum 86. Geburtstag von Uwe Seeler am Sonnabend hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV ein Retroshirt und einen Schal aufgelegt. Das weiße Shirt sei an das Originaltrikot von Seeler in den 1960er-Jahren angelehnt, teilte der Verein mit. Den Schal zieren die Worte: "Einer von uns, nur besser", den HSV-Sportvorstand Jonas Boldt in seiner Rede bei der Trauerfeier für Seeler im Volksparkstadion gesagt hatte. Die Fußball-Ikone des HSV war am 21. Juli dieses Jahres gestorben. Der Erlös aus dem Verkauf von Trikots und Schals geht an die Uwe-Seeler-Stiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.11.2022 | 17:30 Uhr